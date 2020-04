Coronavirus, contagiato cerimoniere di Conte?

Condividi

Ora tocca al cerimoniere di Conte. Palazzo Chigi sembra bersagliato dal coronavirus nonostante le migliaia di mascherine del premier: da fonti della presidenza del consiglio è filtrata la notizia del ricovero allo Spallanzani del cerimoniere del premier. Si tratta di Enrico Passaro, Capo Ufficio Vicario dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze. Le maiuscole sono del sito di Palazzo Chigi

Il cerimoniere di Conte è allo Spallanzani – Il ricovero – scrive il sito www.7colli.it – si è reso necessario per le precarie condizioni di salute dell’alto dirigente della presidenza. Allo Spallanzani è in cura presso il prof. Nicastri, che però è davvero di poche parole in questo caso. Dalle prime, scarne notizie sembrerebbe che comunque Passaro abbia superato per due volte il test del tampone, risultando negativo al Covid-19. Ma è ancora trattenuto presso lo Spallanzani, dove comunque gli hanno diagnosticato una forte polmonite e quindi non può esserci la matematica certezza di essere uscito indenne dal coronavirus.





Sempre accanto al premier – C’è da aggiungere che Enrico Passaro ha il delicato compito di organizzare e supervisionare gli eventi ufficiali che si tengono a palazzo Chigi. Quindi, sempre accanto al premier che nel malaugurato caso di positività del dirigente sarebbe automaticamente posto in quarantena. affaritaliani.it

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul