“ONU e Vaticano lavorano a 12 piani strategici”

L’Osservatore Marziano ha mandato un report particolarmente inquietante su ciò che ci attende nel futuro immediato, dopo che la frenesia legata al Coronavirus si sarà attenuata e spenta e, approfittando dell’emergenza, ci sarà stato chi ha fatto tutti i suoi giochi e avrà steso tutte le sue reti.

Ne dà notizia Marco Tosatti sulla sua rubrica Stilum Curiae.

“Caro Tosatti, la nostra “intelligence” ci riferisce dei piani strategici – segreti – su cui stanno lavorando all’ONU, in diretta collaborazione con la nuova sede UNESCO a Roma, l’ex Stato della Città del Vaticano, direttamente con il chairman of the board, George Bergoglio.

Abbiamo avuto accesso a cinque dossier (su un totale di dodici) che vorrei anticipare sinteticamente ai suoi lettori, affinché li commentino con più persone possibili. Ciò per creare un sentimento comune, per riuscire a prepararsi a fronteggiarne l’attuazione, almeno in parte: