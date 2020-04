Gente in fila al Monte dei Pegni, foto che scandalizza l’Italia

Due sono le possibili spiegazioni: o ci prendono in giro o chi parla vive su un altro pianeta. Solo l’altro giorno Pier Luigi Bersani affermava: “Si muore di virus, in Italia di fame non muore nessuno”. Vi ricordate, invece, del contributo portato da Zingaretti? Il quale sfidava la situazione di emergenza che si era diffusa a causa del coronavirus proprio a Milano mentre faceva aperitivo: ”Bisogna isolare i focolai, ma non bisogna distruggere la vita o diffondere il panico”. Poco dopo è saltata fuori la notizia della sua positività al covid-19.

Beh ecco, oggi – commenta Gianluigi Paragone – la situazione si è evoluta e quello che sta succedendo è inequivocabile. L’inizio della fine. “Bussiness. it” ci racconta un triste evento. Quello che più si temeva si sta realizzando. A Torino l’allarme povertà si capta tra le lunghe fila di persone che attendono il proprio turno al Monte dei Pegni. Numerosi sono coloro i quali dopo ben un mese dall’inizio della quarantena sono in situazione di emergenza economica. Così per assicurarsi un po’ di soldi nelle tasche per fare la spesa, le persone si rivolgono agli istituti bancari che prestano tale servizio.