Sondaggio per Tg la7: Lega in calo, salgono M5s e Pd

Lega in calo, passo avanti del Pd, salgono M5S e Fratelli d’Italia. E’ il quadro delineato dal sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7.

La Lega scende dal 29,7% al 29,5%, rimanendo ampiamente il primo partito in base alle intenzioni di voto. Il Partito Democratico sale dal 19,9% al 20%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2% e si attesta al 14,4%, mentre Fratelli d’Italia sale dello 0,5% e ora vale il 13,3%. Analogo progresso per Forza Italia, che arriva al 5,8%. Calo per Italia Viva, che scende dal 3,6% al 3,1%. adnkronos