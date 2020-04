Agricoltura: 6500 italiani si offrono come braccianti, anche laureati

Con la crisi economica e le tante perdite di lavoro dovute al lockdown per fermare la pandemia di coronavirus, sono tanti gli italiani che hanno accetatto di andare a lavorare nei campi dove manca la manodopera stagionale straniera. Tanti ma non certo abbastanza purtroppo per soddisfare la forte domanda. A causa del Covid 19, le organizzazioni agricole registrano una pesante carenza di manodopera, mancano all’appello più di 250mila braccianti. Per questo Confagricoltura ha lanciato Agrijob e Coldiretti Jobincountry, due piattaforme che puntano a mettere in contatto domanda e offerta. Ma al momento hanno ricevuto rispettivamente 3.500 e 3mila adesioni, cifre purtroppo assolutamente inferiori a quelle che servirebbero.

“Ci hanno scritto studenti, ma anche laureati. Molti vengono dalla ristorazione, o dal settore alberghiero. Sono disposti anche a spostarsi”, ha raccontato Romano Magrini, responsabile Lavoro di Coldiretti. Le due associazioni chiedono però la possibilità di pagamento atraverso i voucher con una procedura semplificata. A loro avviso i contratti a termine mal si adattano a lavoratori in cassa integrazione o fermi solo temporaneamente, per via del coronavirus.

