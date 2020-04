Quarantena, carabinieri irrompono in chiesa durante la messa

Siamo a Gallignano, frazione di Soncino, provincia di Cremona. La chiesa è quella di San Pietro Apostolo dove la messa della domenica è iniziata puntuale, a celebrarla Don Lino. Ad assistere, una quindicina di fedeli: troppi, secondo le leggi in vigore contro l’emergenza coronavirus. E appena il parroco ha preso parola, ecco fare capolino in chiesa due carabinieri. Uno dei quali, rivela il Corriere della Sera, è andato dritto verso l’altare cercando di interrompere la funzione. Ma Don Lino ha proseguito. E ha sbottato: “Scusate, io sto celebrando la messa – dice ai carabinieri, come si sente in un video registrato da un fedele e pubblicato in rete –, rispondo dopo, ora non sono disponibile”.

La funzione, che era ormai ormai quasi terminata è proseguita fino al termine. Risultato? Il prete e i fedeli dovrebbero ricevere la multa da pagare.