Fase 2 coronavirus, De Micheli: bus, treni e metro a numero chiuso

Dal 4 maggio prossimo venturo solo vetture e vagoni a numero chiuso, con ingressi obbligati dalla porta posteriore e un numero massimo di viaggiatori al fine di consentire le distanze di sicurezza. Ovviamente muniti di mascherine. Non è esclusa nemmeno l’installazione di sistemi per il controllo automatizzato del numero degli ingressi. Potrebbe essere questo uno degli obiettivi – secondo un approfondimento di Repubblica – per gli spostamenti sui mezzi pubblici nella cosiddetta Fase 2 da coronavirus.

De Micheli: “Un modello diverso” – “Non possiamo più immaginare che milioni di persone si muovano tutte insieme tra le 7.30 e le 9.30, non ce lo possiamo permettere sinché non troviamo il vaccino“, avrebbe spiegato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, facendo trapelare alcune novità in discussione circa la mobilità urbana nella seconda fase dell’emergenza: “Proprio perché abbiamo in testa di potenziare il servizio del trasporto pubblico dobbiamo immaginare un modello organizzativo della società completamente diverso”. Magari basato – a suo dire – sulla modifica delle frequenze negli orari di punta e degli orari di lavoro.