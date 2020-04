Coronavirus, Montagnier: “manipolazione umana, lavoro da apprendisti stregoni”

“La sequenza del virus Hiv è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di produrre un vaccino”. E’ ciò che va a rafforzare l’ipotesi del virologo francese Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull’Aids, secondo il quale Covid-19 “è stato manipolato e rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan nell’ultimo trimestre del 2019”. Lo scienziato torna sull’argomento all’indomani delle accuse del presidente Macron, seguite a quelle di Usa e Gran Bretagna contro il virus “cinese”.

Più nel dettaglio, ai microfoni del podcast francese specializzato in medicina e salute, Pourquoi Doctor, Montagnier spiega: “Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna e la verità scientifica emerge: la sequenza dell’Aids è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di fare il vaccino”.