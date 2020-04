Sondaggio: fiducia degli Italiani in Mattarella sale al 75%

Nel clima di emergenza, cresce l’apprezzamento per le istituzioni, ma crolla la fiducia degli italiani nell’UE. Resta alta la preoccupazione dei cittadini per la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese.

In questo frangente di emergenza, cresce la fiducia nelle principali figure istituzionali. Più di 3 su 4 si fidano di Papa Francesco; aumenta in 3 mesi di 11 punti, toccando il 75%, l’apprezzamento nel capo dello Stato Sergio Mattarella. Il 58% esprime oggi fiducia nel premier Giuseppe Conte: un dato di 15 punti superiore al 43%, rilevato nel gennaio scorso dal Barometro Politico Demopolis per il programma Otto e Mezzo. Cresce di 10 punti, al 54%, il giudizio positivo nei confronti dei presidenti di Regione; supera il 50% la fiducia nei sindaci.