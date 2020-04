“Malato ma non esisto, da settimane aspetto il tampone”

Ansa

“Seppur malato, io non esisto”, denuncia un docente del Politecnico di Milano, Andrea Terranova. “Piu’ di un mese fa il medico diagnostica il Covid e informa immediatamente le autorita’ sanitarie locali, nonostante questo non accade nulla. Cosi’ ho insistito per fare il tampone”.