Borghi: per quale motivo la “task force per la ripartenza” vuole l’immunità?

Condividi

Claudio Borghi Aquilini – Intervento sulla cosiddetta “Task Force per la ripartenza” voluta dal governo, non si sa su quali basi e perché, che adesso vuole l’Immunità Per Le Decisioni Che Dovrà Prendere.

LA TASK FORSE DI ESPERTI