Trapani: Prefettura cerca hotel per quarantena migranti

L’avviso è pubblicato sul sito della prefettura – AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONEDI ALBERGHI DA ADIBIRE ASORVEGLIANZA SANITARIAIN REGIME DI QUARANTENA PERI MIGRANTI CHE APPRODANO NEL TERRITORIO REGIONALE PER TUTTA LADURATA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.

Premesso – che necessita acquisire alberghi siti nei comuni della provincia di Trapani per ottemperare a sollecite richieste del Ministero dell’Interno (da ultimo la circolare del 10 aprile 2020) al fine di ospitare migranti che approdano sulle coste della Sicilia e che devono necessariamente essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria in regime di quarantena al fine di prevenire la diffusione del virusCOVID19;-







che per l’acquisizionedegli operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati, questa Prefettura dovrà avviare una manifestazione di interesseper l’affidamento del servizio di alloggiamento dei suddetti migranti;

Il servizio verrà affidato mediante trattativa diretta, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento dello stesso;

Il servizio verrà disciplinato dall’allegato (A) che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso;

Il costo pro-capite/pro-die è pari a €28,00;