Quarantena, Meluzzi condivide vignetta: fucile puntato contro italiani mentre sbarcano migranti

Condividi

Come spesso accade, e chi lo segue su Twitter lo sa, il pensiero di Alessandro Meluzzi viaggia anche soltanto con una vignetta. Nessun commento, solo un disegno. Ed è ciò che accade anche nel caso di quest’ultimo cinguettio, in cui Meluzzi non aggiunge neppure una parola alla vignetta in questione. Un disegno con cui si attacca in modo esplicito un governo, quello italiano, che bracca le persone che escono di casa ma permette ugualmente agli immigrati di sbarcare.

Nella vignetta di Ghisberto infatti, si vede un gruppo di persone sbarcare indisturbate dal pontile di una nave, che per inciso batte bandiera tedesca. E sulla spiaggia i militari, che ignorano gli immigrati ma puntano il fucile contro un italiano con le amni in alto: “Lei sta mettendo in serio pericolo la sicurezza nazionale!”, intima il militare al nostro connazionale. E chi ha orecchie per intendere, intenda… liberoquotidiano.it