Emergenza coronavirus, Berlino guiderà la UE nella seconda fase

L’epidemia di coronavirus dominerà l’agenda dell’Unione europea quando la Germania assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue nella seconda metà di quest’anno. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Heiko Maas, in un editoriale pubblicato oggi su giornale tedesco Welt am Sonntag.

Maas è stato esplicito sulla gestione globale della crisi, criticando gli Stati Uniti per non aver risposto in tempo alla crisi sanitaria e la Cina per i suoi metodi autoritari. La pandemia si è diffusa in 214 paesi, con 1,6 milioni di infezioni e 106mila morti.