“No sbarco Alan Kurdi”, lampedusani scrivono a Musumeci

La preoccupazione cresce sull’isola di Lampedusa per l‘arrivo della Alan Kurdi, la nave Ong con oltre un centinaio di migranti a bordo. Alcuni di loro sarebbero malati. Per questa ragione un gruppo di imprenditori dell’isola ha scritto al governatore siciliano Nello Musumeci: “Prima di essere imprenditori siamo genitori; gente che da un trentennio ha subito passivamente i flussi di migranti che sono sbarcati sulla nostra piccola isola. Li abbiamo accolti, rifocillati, accuditi sempre. Oggi, stiamo vedendo una nave di una ong (Alan Kurdi ndr) che vorrebbe attraccare a Lampedusa. A bordo ha più di 100 migranti e da quello che sappiamo, ci sarebbe qualcuno di loro che sta male“.

Una situazione che non può essere sottovalutata: “Premesso che nessuno di noi non vorrebbe aiutare questi esseri umani ma stiamo vivendo una situazione al limite – dicono – Il coronavirus è il pericolo incombente. Non possiamo a Lampedusa, accogliere nessuno e meno che mai, persone che arrivano da paesi extracomunitari dove la pandemia è arrivata”.