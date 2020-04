Da avvocato degli Italiani a troll del Venerdì Santo

Nicola Porro smaschera le fake news del premier Conte.

“Questa sera non potevo che fare una Zuppa di Porro straordinaria. Poco fa il premier Conte si è esibito in una nuova conferenza stampa senza risparmiare duri attacchi alle opposizioni, Salvini e Meloni. Una conferenza stampa in vero stile Grande Fratello…”