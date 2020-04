Nel 2019 commessi 308 omicidi, vittime soprattutto uomini

Condividi

Nel 2019 sono stati registrati 308 omicidi volontari, tra questi 200 vittime sono uomini e 108 sono donne. E’ quanto emerge dai dati pubblicati sulla rivista Poliziamoderna in occasione della ricorrenza dei 168 anni della Polizia di Stato.

In 149 dei casi si tratta di uccisioni avvenute nell’ambito familiare o affettivo; di queste, 93 hanno avuto donne come vittime; 67 per mano di partner o ex partner.ansa

Condividi l'articolo