Coronavirus, Usa: comunità afroamericana particolarmente colpita

Negli Usa la comunità afroamericana è particolarmente colpita dal coronavirus e l’epidemia fa da cassa di risonanza a disuguaglianze sanitarie, sociali ed economiche già esistenti. A Chicago la metà dei contagiati e il 72% delle vittime del Covid-19 sono afroamericani, riferisce la Bbc riportando le statistiche ufficiali del capoluogo dello Stato dell’Illinois, dove la comunità rappresenta il 30% della popolazione totale.

In base al bilancio diffuso il 5 aprile, a Chicago tra gli afroamericani i contagi sono 1.824 contro 847 tra i bianchi, 478 nella comunità ispanica e 126 in quella di origine asiatica. Stesso divario tra le vittime, finora 98, che nel 72% dei casi sono residenti neri. A livello dell’intero Stato dell’Illinois, gli afroamericani sono il 41% dei contagiati e deceduti da nuovo coronavirus, pur rappresentando solo il 14% dell’intera popolazione. Stesso squilibrio si verifica a Detroit (Michigan), a Milwaukee (Wisconsin), a New Orleans (Louisiana) e a New York, tutti focolai di Covid-19.