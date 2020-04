Coronavirus, Sibilia (M5s): “Per migranti in arrivo quarantena sulle navi”

Secondo un decreto interministeriale del 7 aprile i porti italiani non possono accogliere gli sbarchi al di fuori dell’area Sar italiana. I porti italiani fino alla fine dell’emergenza COVID-19 non hanno più il requisito di pos-place of safety, necessario per lo sbarco dei migranti soccorsi. Lo ha stabilito un decreto dei ministeri Infrastrutture e Affari Esteri, di concerto con i dicasteri Sanità e Interno. Sibilia (M5s) se ne infischia.

ADNKRONOS -“Stiamo vivendo una situazione d’emergenza senza precedenti, da ora in poi -risolto il caso Alan Kurdi- bisogna decidere come operare. Se arriva una nave con 200-500 migranti a bordo non possiamo mettere in piedi un sistema di quarantena su navi private”. Lo dice, interpellato dall’Adnkronos, il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, pur non volendo entrare nel merito della vicenda Alan Kurdi.