“Mia mamma stava male, ma solo il 2 marzo ha avuto un tampone”

Sabrina ha perso la mamma all’ospedale di Alzano Lombardo. Il 23 febbraio era andata dalla mamma ricoverata per terapie antitumorali e già il personale indossava le mascherine; già si sapeva di contagi da Coronavirus. “Ho lasciato mia mamma all’ospedale per fare alcuni esami ed è morta. Mia mamma stava male, ma solo il 2 marzo ha avuto un tampone. Perché non è stata mandata a casa prima?”

L’intervista di Domenico Marocchi