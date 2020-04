Germania, Schaeuble: Eurobond contro Costituzione tedesca

Condividi

BERLINO, 7 APR – Il presidente del Bundestag tedesco Wolfgang Schaeuble ribadisce che la strada degli Eurobond per la Germania non è percorribile anche per motivi giuridici: “Abbiamo dei trattati europei che mettono dei limiti molto precisi, e abbiamo una corte costituzionale che ha detto in modo molto chiaro cosa è possibile nella nostra costituzione e cosa no.

Tutto ciò che è necessario adesso per la solidarietà possiamo raggiungerlo con gli strumenti che abbiamo. E perciò non dovremmo disperderci in litigi che vengono dal passato”, afferma in una intervista alla Welt. ansa

Olanda – No agli Eurobond e Mes ma con condizioni. E’ la posizione del ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra che ha parlato prima dell’inizio dell’Eurogruppo.

“Gli Eurobond io non li farei, e neppure il governo”, ha detto in parlamento prima dell’avvio della riunione Ue sull’emergenza coronavirus, aggiungendo che per quanto riguarda l’uso del Mes ci devono sempre essere delle condizioni. ansa