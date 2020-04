Imprese, Patuanelli: “Fino a 25 mila euro prestito, misura molto forte”

”Ovviamente c’è bisogno immediato di liquidità anche per i più piccoli, di micro liquidità che serve all’artigiano, all’idraulico, al commerciante, al professionista. In questo caso è stata fatta una misura molto forte: fino a 25.000 euro di prestito la garanzia dello Stato sarà al 100%”. Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm che ha approvato il dl per la liquidità delle imprese.

”Quindi non ci dovrà essere nessuna garanzia da parte degli artigiani o autonomi, lo Stato garantisce”, sottolinea il ministro. Inoltre la procedura per l’erogazione del credito ”sarà immediata, priva di vicoli o di valutazioni di merito di credito”.