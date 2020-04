“E’ solo un’influenza”, così si è scatenata l’epidemia a Bergamo

La verità su cosa ha scatenato la pandemia a Bergamo : per chi non ha già visto su RAI3 “Chi l’ha visto” ho estratto il pezzo che riguarda Alzano Lombardo da cui è partito il focolaio che ci ha colpito. Agghiacciante il comportamento dei dirigenti sanitari (ma non solo).