Coronavirus, Giappone verso lo stato di emergenza

Il primo ministro del Giappone Shinzo Abe proclamerà lo stato di emergenza per far fronte alla diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Kyodo citando fonti governative e spiegando che l’annuncio è previsto per domani.

Con lo stato di emergenza, Abe chiuderà le scuole e chiederà alla popolazione di restare a casa per limitare la possibilità di contagi. Le città maggiormente interessate dal decreto saranno Tokyo e Osaka, spiega la Kyodo.

Ieri il Giappone ha registrato 143 nuovi casi, facendo sì che il numero dei contagi nel Paese superasse quota mille. adnkronos

Posti Letto in Italia – 200mila

Posti Letto in Giappone – circa 1 milione e 200mila

In Giappone 13,4 Posti Letto x 1000 abitanti.

In Italia 3,4 Posti Letto x 1000 abitanti.