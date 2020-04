Coronavirus, 636 morti nelle ultime 24 ore

Sono 636 i morti da coronavirus registrati oggi (il 50% in Lombardia), per un totale di 16.523 decessi dall’inizio dell’epidemia. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nell’ormai tradizionale conferenza stampa delle 18, ha comunicato il numero dei positivi: “Sono 93.187, 1.941 in più di ieri”, mentre i guariti complessivi sono 22.837, nelle ultime 24 ore 1.022.

Borrelli ha però sottolineato un dato positivo: i pazienti in terapia intensiva sono oggi 3.898, 79 in meno rispetto a ieri. Dei 93.187 pazienti positivi, ha sottolineato, 28.976 sono ricoverati con sintomi, 3.898 in terapia intensiva e 60.313 in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi ad oggi sono 22.837. “Voglio evidenziare che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive scende”.

