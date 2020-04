Anniversario sisma L’Aquila, Mattarella: ricostruzione è priorità

“Il ricordo della notte del 6 aprile di undici anni or sono è impresso con caratteri indelebili nelle menti e nei cuori dei cittadini de L’ Aquila e di tutti gli italiani. Un terribile terremoto portò morte e devastazioni, gettò numerose famiglie nella sofferenza e talvolta nella disperazione, rese inaccessibili abitazioni, edifici, strade, costringendo a un percorso fortemente impegnativo, prima di sopravvivenza, poi di ricostruzione”.

E’ quanto ha scritto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.Mattarella ha sottolineato, in un passaggio del suo messaggio che, anche nella difficile situazione determinata dalla pandemia,”la ricostruzione de L’Aquila resta una priorità e un impegno inderogabile per la Repubblica. I cittadini hanno diritto al compimento delle opere in cantiere, al ritorno completo e libero della vita di comunità, alla piena rinascita della loro città”. (askanews)