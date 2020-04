Francia: polemica su test possibile vaccino in Africa, ‘non sono cavie’

“Gli africani non sono cavie”: indignazione e denunce per la sequenza di un talk show della tv francese LCI in cui un ricercatore dell’Istituto Inserm di Lille, Camille Locht, e il capo del reparto di rianimazione all’ospedale Cochin di Parigi, Jean-Paul Mira, si interrogano sull’opportunità di testare un potenziale vaccino anti-coronavirus in Africa. Parole che hanno suscitato l’ira di diverse associazioni anti-razzismo, del Partito socialista, e di tante persone indignate sui social network, in Francia, ma anche in Africa.

Nella sequenza, diffusa mercoledì pomeriggio Locht risponde alle domande sul vaccino BCG per il Covid-19. A un certo punto, l’altro invitato, Jean-Paul Mira, rivolge al ricercatore la seguente domanda: “Se posso essere provocatorio, non si potrebbe fare questo studio (BCG) in Africa, dove non ci sono mascherine, dove non ci sono trattamenti, dove non c’è rianimazione, un po’ come si è fatto, del resto, per alcuni studi riguardanti l’Aids?”.