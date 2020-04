Corononavirus, muore a 52 anni il musicista ​Adam Schlesinger

Il musicista e cantautore Adam Schlesinger è morto dopo aver contratto il coronavirus. Lo riferisce alla Cnn il suo avvocato. Vincitore di Emmy e Grammy, 52 anni, era noto per il suo lavoro con la sua band Fountains of Wayne e per lo show televisivo “Crazy Ex-Girlfriend”.

Schlesinger è deceduto in un ospedale dello stato di New York, ha detto Josh Grier. “Come molti di voi sanno, Adam era stato ricoverato in ospedale con Covid-19 e, sebbene negli ultimi giorni avesse apportato alcuni piccoli miglioramenti, le condizioni di Adam erano critiche e alla fine non è stato in grado di riprendersi dalle complicazioni”, ha spiegato.