Meloni: “Per il Pd l’Ungheria deve morire pur di colpire Orban”

Il Parlamento ungherese ha affidato a Viktor Orbán i pieni poteri. Una scelta ben ponderata, necessaria per arrestare l’epidemia, ma che alla sinistra non va proprio giù. Peggio, a denunciare l’appello del Partito democratico è Giorgia Meloni che sul suo profilo Twitter scrive: “Per la parlamentare del Pd Lia Quartapelle, l’Ungheria non deve ricevere dall’Europa (alla quale come tutti versa risorse) aiuti contro il coronavirus. Ecco l’umanità della sinistra: far morire gli ungheresi per colpire Orbán. Secondo me queste parole sono gravissime“. (liberoquotidiano.it)