Coronavirus: 50 morti in casa di riposo a Lodi, negati tamponi

Non c’è solo la casa di riposo a Mediglia, nel Milanese, tra i casi più drammatici legati all’emergenza coronavirus in Lombardia. Perché, a qualche chilometro di distanza, Lodi sta vivendo una situazione molto simile. Una cinquantina di anziani morti in poco più di un mese su 260 ospiti. Numeri drammatici. “Da qualche giorno a Lodi la situazione si è aggravata, è da bollino rosso- spiega all’Adnkronos Francesco Milanesi, consigliere comunale del gruppo Lodi Civica -. Nella casa di riposo di Fondazione Santa Chiara, fino a metà marzo ci sono stati 38 morti contro 4 dell’anno scorso, non si sa se sono morti con o per coronavirus perché l’Ats di Regione Lombardia continua a non dare il via libera per fare i tamponi“.

La richiesta è stata avanzata sia dalla Fondazione Santa Chiara sia dai consiglieri comunali di Lodi. I vertici, a inizio marzo, hanno bloccato gli ingressi dei parenti. Dapprima contingentandoli, solo un’ora al giorno a un solo parente, poi hanno chiuso tutto. Ma i decessi sono continuati. Il quadro è drammatico, e ad oggi, primo aprile, parla di una cinquantina di decessi.