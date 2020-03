‘Eterno riposo’ in Tv, si scatena l’odio contro contro Salvini

di Antonella Nesi (adnkronos) – Barbara D’Urso recita l’Eterno riposo in tv per i morti da coronavirus, su Canale 5, durante il suo ‘Live Non è la D’Urso’, Matteo Salvini si associa e sui social il video della preghiera televisiva dei due diventa virale, con una valanga di commenti di condanna quando non di insulti. “Io lo posso recitare – esordisce la conduttrice – perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo. L’eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la Luce perpetua. Riposino in pace. Amen”. “Siamo in due Barbara”, le fa eco Matteo Salvini, che poi recita a sua volta la preghiera.

Bastano pochi minuti e la scena finisce sui social. Tanto che l’hashtag #D’Urso è in vetta alle tendenze Twitter e i commenti sono migliaia. “E con questi due che recitano insieme l’Eterno riposo in tv, abbiamo visto tutto. Chiedo scusa ai morti”, scrive Selvaggia Lucarelli. E sotto, Claudio Carrara di Brescia commenta: “Mio padre è morto in ospedale a Bg il 10/3… da solo, come ahimè tutti i positivi #Covid_19. questo squallido teatrino è un insulto alla sua memoria! Con che coraggio! Barbara D’Urso e Matteo Salvini dovreste vergognarvi! Non ci sono parole allo schifo!”