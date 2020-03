Di Maio: “continueremo a sostenere economicamente i cittadini”

“L’Italia non aspetta e reagisce. Dobbiamo iniziare a preparare la strada per un rilancio forte della nostra economia e serve un’azione globale. Impiegherò ogni giorno per promuovere le nostre eccellenze nel mondo, per onorare la nostra terra e la nazione”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook, dopo aver partecipato in videoconferenza al G20 sul commercio.

“Vi voglio parlare con la massima trasparenza. Sono due le emergenze in corso: una sanitaria e una economica, strettamente collegate tra di loro – sottolinea Di Maio -. Capite bene che non possiamo e non dobbiamo rimanere fermi ad aspettare gli eventi. Lavoratori, imprese, Made in Italy, export, commercio estero. Va preservato tutto. Vanno tutelati tutti”.