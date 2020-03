Coronavirus, eurodeputati tedeschi contro gli aiuti russi all’Italia

Alcuni eurodeputati tedeschi del gruppo Verdi Europei-Alleanza Libera Europea hanno chiesto a Bruxelles di rispondere alla presunta campagna di disinformazione messa in atto dalla Russia sullo sfondo della crisi legata alla diffusione del Covid-19, ha appreso Sputnik da una communicazione interna Ue. Stando a quanto dichiarato dai diretti interessati, gli aiuti inviati da Mosca, ma anche da Pechino, all’Italia, sarebbero un chiaro esempio di propaganda volto a minare l’integrità dell’UE:

“Vorremmo porre alla vostra attenzione e chiedere di intervenire in maniera urgente alla luce della strumentalizzazione della crisi attuale da parte di Paesi con ambizioni geopolitiche ostili. Siamo seriamente preoccupati dalle campagne di propaganda e disinformazioni provenienti in particolar modo dalla Cina e dalla Russia. E’ chiaro per la maggior parte di noi che sia in atto uno sforzo per creare diffidenza nella popolazione e nei Paesi vicini nei confronti dell’Unione Europea, dei suoi valori democratici e delle sue istituzioni”, si legge in un’email diffusa dai deputati nella giornata di mercoledì, la quale però non è stata accompagnata da nessun esempio concreto di tale propaganda.