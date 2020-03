5mila braccialetti per detenuti ai domiciliari

Condividi

ROMA, 30 MAR – Sono 5.000 i braccialetti a disposizione per il controllo dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare. E’ quanto si legge nel provvedimento del capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, d’intesa con il capo della Polizia, che attua il decreto ‘Cura Italia’.

“Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza rende disponibili complessivi 5.000 apparecchi” di cui 920 alla data della firma del documento, siglato venerdì scorso.5mila braccialetti a detenuti ai domiciliari. Il Dipartimento amministrazione penitenziaria si occuperà inoltre del “costante monitoraggio delle esigenze conseguenti all’adozione dei provvedimenti resi dall’Autorità giudiziaria”. Il decreto interdipartimentale, nelle sue premesse, indica che “dovrà essere periodicamente aggiornato, in relazione all’eventuale disponibilità di ulteriori strumenti di controllo”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Come NON combattere l’epidemia. Speranza dove sei?

Agenti abbandonati: ”L’amministrazione penitenziaria non vuole farci i tamponi. Qui siamo in dieci positivi, 4 nel quinto raggio. Ma se ci facessero il tampone almeno la metà di noi risulterebbe contagiata”