Incendio tribunale Milano, in fiamme archivio del Gip

Condividi

Milano, incendio all’alba in tribunale: fiamme nell’archivio al settimo piano. Incendio al tribunale di Milano nella mattinata di sabato 28 marzo. Le fiamme, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono divampate intorno alle 5.30 e hanno interessato l’archivio del palazzo di giustizia, al settimo piano della struttura.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con oltre dieci mezzi tra autopompe e autoscale. Alle 8.15 la centrale operativa di via Messina, interpellata da MilanoToday, ha riferito che il rogo era stato domato. I pompieri sono sul posto per monitorare la situazione. Per il momento non è chiaro quanto materiale sia stato interessato dal’incendio. Per il momento non risultano feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo, l’unica certezza è che il tribunale era chiuso. Sul caso sono in corso indagini.