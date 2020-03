“Voi italiani siete tutti m..”, migrante picchia due donne e distrugge negozio

Condividi

Arezzo, 25 marzo 2020 – www.lanazione.it/arezzo – In apparenza è una storia di ordinaria cronaca nera, in realtà è anch’esso un episodio dei tempi dell’epidemia, quando alle quattro del pomeriggio per strada e nei negozi non c’è quasi più nessuno e un commerciante rischia persino a tenere aperto. Ne sa qualcosa la proprietaria di uno dei forni della zona Giotto, la Boutique del pane di via Lorenzetti, quasi in piazza.

Aggredita e picchiata insieme a una cliente, mentre un ragazzo di colore le devastava il negozio. Un tentativo di rapina o «solo» un’esplosione di rabbia nel momento in cui è difficile tenere a bada l’umore provato da tanti giorni di confino o, nel caso di un senza dimora, di inutile vagare per le strade? La titolare è convinta della prima ipotesi, ma ancora certezze non ce ne sono.