Coronavirus, Pisa: muore studente di 29 anni

La discussione della tesi di laurea in Agraria era fissata per il 6 di aprile. Christin Kandem Tadjuidje studente 29enne originario del Camerun dell’Università di Pisa non potrà presentarsi davanti alla commissione, neanche in conferenza streaming. E’ morto per una polmonite interstiziale causata dal coronavirus all’ospedale Cisanello della città toscana. Il rettore dell’ateneo pisano ha deciso comunque di conferirgli la laura post mortem.

Ad annunciare la sua morte l’Associazione Studenti Camerunensi di Pisa: “Soffrendo di polmonite acuta, è stato trasportato all’ospedale Cisanello il 14 marzo. Negli ultimi giorni la situazione era migliorata così tanto che gli era stato tolto il respiro assistito – è scritto sulla pagina Facebook dell’associazione – è morto durante la notte tra il 22 e il 23 marzo durante una crisi improvvisa”.