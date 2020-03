Col coronavirus ci hanno giocato per 25 lunghi giorni

Vede, presidente Conte, c’è un motivo per il quale in tanti ce l’hanno con lei per il coronavirus. Lei e i suoi amichetti di Palazzo Chigi ci avete baloccato per quasi un mese, 25 giorni, col coronavirus. Ci avete fatto perdere tempo immemorabile e il giorno in cui tutto questo sarà finito ci sarà qualcuno che si alzerà in piedi a rinfacciarvi un cimitero enorme.

E’ sacrosanto che l’opposizione si disponga a dare una mano al governo per i provvedimenti da assumere, magari condividendoli prima di adottarli a palazzo Chigi. Ma la responsabilità di aver colpevolmente taciuto e omesso ogni azione preventiva è tutta del governo Conte. Lo testimonia il tanto discusso (in queste ore) decreto sulla dichiarazione dello stato di emergenza. 31 gennaio scorso e per sei mesi, sino alla fine di luglio.