Coronavirus, muore assessore a Cornate. Aveva 49 anni

23 marzo 2020 – Se l’è portato via il coronavirus dopo otto giorni in terapia intensiva, a Vimercate. Era intubato, ma non ce l’ha fatta Luca Gerlinzani, 49 anni, assessore al Commercio a Cornate dal 2009. Sotto choc il sindaco Giuseppe Felice Colombo.

Era stato l’ex primo cittadino oggi in giunta con delega all’Urbanistica Fabrio Quadri a volerlo accanto a sé ed è lui a ricordarlo nel momento del dolore: “Non l’ho mai visto arrabbiato, o usare parole fuori posto. Era un vero gentiluomo. Siamo basiti, sapevamo che era stato ricoverato per il Covid-19, ma non avremmo mai potuto immaginare che sarebbe finita così”.

Gerlinzani è la quinta vittima qui, aveva partecipato all’ultima riunione con i colleghi il 5 marzo, 18 giorni fa, circostanza che mette l’amministrazione al riparo dalla quarantena.

www.ilgiorno.it