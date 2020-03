Centro Covid-19 in mezzo ai disabili gravissimi, “alla regione Lazio ci sono criminali”

di Francesco Storace – – secoloditalia.it – Il Centro Covid in mezzo ai disabili più gravi. Criminali, alla regione Lazio ci sono criminali, sadici, incapaci. Non si può spiegare altrimenti il massacro prossimo venturo se non fermano l’ultima follia. Accade dalle parti di Ostia. Nella frenesia di mettere posti letto contro il coronavirus, prima si rivolgono a privati specializzati in cardiochirurgia, trascurando il pubblico. Poi, per far vedere che sono tanto bravi, dov’è che individuano la sede per un centro Covid-19? I geni che governano la regione scelgono il Cpo di Ostia. Che ai più dirà poco, ma si tratta del centro paraplegici di Ostia, ossia i disabili più gravi.

E che fanno giunta e dirigenti? Come la Befana sono andati di notte e sono andati a piazzare posti letto in mezzo alle sedie a rotelle dei malati che stazionano lì da tantissimo tempo. Una vergogna. Cinismo. Omicidio annunciato. Sono pazienti mielolesi, sicuramente immunodepressi, affetti da lesione da decubito con germi multi resistenti, con impegno respiratorio dovuto al tipo di lesione neurologica. E voi mandate lì i ricoverati per coronavirus? Ma siete impazziti completamente?