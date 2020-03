Conte avoca a sé i pieni poteri. Dove sono i finti antifascisti?

#VOCEDEVERBORIFLETTERE

Viene da riflettere sul comportamento dei ‘bella ciao’ in merito al messaggio alla Nazione dell’avocaticchio delle cause perse. Ricordo che Salvini, in piena maggioranza di voti e nell’esercezio della sua funzione di Ministro ELETTO dal voto popolare, si permise di invocare maggiori poteri.

I comunisti e loro derivati e surrogati, gridarono:

RAZZISTA, FASCISTA!

Ora che il buono a nulla e capace di tutto che siede abusivamente al Governo e, malgrado gli Italiani non lo abbiano legittimato con il voto e occupa abusivamente Palazzo Chigi, AVOCA a sé i PIENI POTERI (nessun confronto con quelli invocati da Salvini) ‘degni’ solo di un DITTATORE. E da DITTATORE si permette creare ancora più ANSIA e ALLARMISMO nella popolazione di quanto ce ne sia già, con messaggi alla Nazione di mussolinesca memoria a mezzanotte e senza aver neanche presentato un DL.

Ovviamente, nessuno dei Media di regime stigmatizza la grave arroganza, supponenza e prepotenza e tantomeno lo fanno i fascisti antifascisti, i bella ciao o quelli che di dicono difensori della Democrazia e della Costituzione.

Armando Manocchia