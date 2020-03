Coronavirus, nuovo picco: 800 morti in 24 ore

Un’altra giornata da record negativo per il nostro Paese per quanto riguarda gli effetti del coronavirus in Italia. Secondo i numeri del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in Italia si è raggiunta la cifra di 53.578 casi totali, 6.557 in più in un giorno.

Dei 42.681 attualmente malati, Borrelli ha specificato che 22.116 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi mentre 2857 si trovano attualmente in terapia intensiva. Il resto riguarda le persone ospedalizzate. Il totale dei guariti invece è 6072, 943 nelle ultime ventiquattr’ore.

Il numero dei morti invece è ancora molto grave, “793 più di ieri, di cui 546 nella sola Lombardia, portando il totale a 4.825”.

I pazienti trasferiti dalla lombardia “sono 61, uno in più rispetto a ieri. Si lavora per rafforzare il trasferimento verso altre Regioni”.