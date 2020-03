Coronavirus, Farinetti: serve una patrimoniale del 2 per mille

“Abbiamo stampato fino a ieri carta moneta per salvare la finanza. E le banche adesso stanno facendo utili pazzeschi. Sa che le dico? È arrivato il momento di avere carta moneta anche per le aziende. Come? Il governo deve fare un atto di coraggio e imporre una patrimoniale del 2 per mille, così da avere liquidità per le aziende, per pagare i salari e salvare il nostro modello economico”.

Lo afferma Oscar Farinetti, l’inventore di Eataly, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’, oggi in edicola, sottolineando che “nelle banche italiane ci sono 4117 miliardi di risparmi. In un momento come questo il 2 per mille di patrimoniale per sostenere l’economia non sarebbe un’eresia. Chi ha di più, paga di più, chi ha di meno pagherà di meno”