Raggi va al parco per dire ai romani di stare a casa

Virginia Raggi: “C’è gente che esce come se nulla fosse. Non funziona così! Dobbiamo essere più rispettosi gli uni degli altri e soprattutto agire come una comunità che lotta insieme per bloccare il contagio e proteggere le persone fragili. Lo ripeto: contro Coronavirus dovete stare a casa!”

E dove fa il video? In casa seduta dietro una scrivania? No! Per girarlo va in un parco!