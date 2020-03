Coronavirus, si uccide infermiera di Jesolo

L’emergenza Coronavirus in Italia non si placa. I medici in prima linea sono costretti a turni massacranti, perchè l’afflusso di gente è incessante, non c’è riposo, non c’è vita sociale, non ci sono affetti. Ecco che così la situazione può portare anche a gesti estremi. E’ quello che sarebbe successo ad un’infermiera di 49 anni di Jesolo.

Lunedì scorso S.L., dopo intensi giorni di lavoro in Terapia intensiva, si era sentita poco bene. Aveva la febbre e chi, meglio di una persona che lavora in ospedale, sa che è proprio la febbre uno dei possibili sintomi del Covid-19. I medici – si legge su Repubblica – le avevano fatto il tampone che, a ieri, non aveva dato ancora nessun risultato. Rimane un mistero che cosa possa aver turbato S.L., sola nella sua casa di Cortellazzo.