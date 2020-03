Coronavirus, Pd: i tedeschi ci sono vicini, suonano bella ciao

Condividi

Il popolo tedesco è vicino all’Italia, come dimostra questo gesto simbolico che richiama la nostra storia di Resistenza. Di fronte a questa emergenza non ci sono frontiere umane.

Solo uniti ne usciremo.

— Deputati PD (@Deputatipd) March 18, 2020