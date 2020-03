Carceri: agenti obbligati a non indossare mascherine “per non turbare i detenuti”

Condividi

Le misure di sicurezza per contenere il coronavirus non valgono all’interno delle carceri italiane. È la denuncia dell’Osapp, il sindacato della polizia penitenziaria, che denuncia come le direzioni di alcune case circondariali, come quella di Torino, Pesaro o Verona, “non consentano al personale di indossare durante il servizio a diretto contatto con i detenuti le mascherine, anche se acquistate personalmente”.

Il motivo? “Determinerebbero inquietudine e timore nei reclusi”. – Insomma, se di norma le mascherine scarseggiano o sono inadeguate, come è stato denunciato nei giorni scorsi, in alcuni istituti ora viene addirittura vietato di indossarle “per non creare allarmismo” . Il timore, secondo quanto si legge in una comunicazione interna del carcere di Torino, è che possano verificarsi nuove rivolte. “In questo modo, però, si mette a rischio la salute degli uni e degli altri”, attacca Leo Beneduci, segretario generale dell’organizzazione. Senza contare che in alcune carceri sono stati proprio i detenuti a pretendere che gli operatori indossassero i dispositivi di protezione a tutela della popolazione carceraria.