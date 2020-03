Coronavirus, sindaco di Lucca ricoverato in ospedale

Il sindaco di Lucca ricoverato in ospedale – Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, dal 10 marzo in isolamento a casa dopo essere risultato positivo al coronavirus, è stato portato in ospedale.

Secondo quanto si legge in un post sul suo profilo Facebook ieri sera il sindaco “ha segnalato un lieve peggioramento del suo stato di salute rispetto al Covid-19. A scopo precauzionale è stato portato in ospedale dove sarà trattenuto per fare ulteriori accertamenti”. ansa