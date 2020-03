“Azzeratevi gli stipendi e morite di fame come gli altri fino a fine emergenza!”

Condividi

prof Valerio Malvezzi – RadioRadioTV

In condizioni drammatiche si rasenta talvolta la comicità.

E’ uscito un Decreto, tra i tanti riferiti al virus, che in ciò non ha deluso.

Sono stati stabiliti 600 euro di indennità per coloro che, essendo bloccati in casa per le decisioni del Governo non possono fatturare o pagare i loro fornitori né portare il pane a casa.