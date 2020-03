Coronavirus ha insegnato che il sogno europeo non esiste

di Francesco Amodeo – Quando un giornalista chiese a Draghi in conferenza stampa se ci fosse il rischio che la BCE finisse i soldi, lui rispose che la BCE ha risorse illimitate e potrebbe far fronte a qualsiasi emergenza.

Cosa giustifica allora il fatto che oggi la BCE non intervenga?

Dalla nascita dell’Euro fino ad oggi le emergenze a cui far fronte per la BCE sono state solo di tipo bancario o finanziario.

A quel tipo di emergenze la BCE poteva far fronte immediatamente perché per statuto può prestare alle banche, per gli aiuti agli Stati invece si è dotata dello spauracchio dell’inflazione.

Loro cioè ripetevano: se per risolvere il problema economico metto in circolo moneta, risolvo il problema ma l’inflazione ne crea un altro.

Il loro mantra fino ad oggi poteva reggere, adesso il paravento dell’inflazione non può reggere più. Il motivo? A un problema economico se ne contrappone uno sanitario, quindi di vita o di morte dei cittadini.

La pandemia che ha fermato l’economia ha svalutato i nostri beni del 100%, quindi nulla potrebbe svalutarli quanto la pandemia stessa. Ecco perché non hanno più scuse.

Questa cosa ha mandato in tilt il sistema: in nessun trattato europeo è contemplata la parola pandemia, non hanno proprio messo in conto un’eventualità del genere. Quindi si trovano con un sistema che non può tecnicamente far fronte a un’emergenza del genere senza implodere.

Cosa è successo ieri: mentre Draghi quando si trattò di scongiurare una crisi finanziaria disse ‘farò tutto il possibile’, oggi Lagarde tutto il possibile non lo può fare, perché vorrebbe dire dare soldi non gravati da debito direttamente agli Stati, dimostrando quindi che questa cosa possono farla!

Significherebbe gettare la maschera che indossano dal 1992.

Significherebbe dire agli italiani ‘me ne frego dell’inflazione, metto in sicurezza i popoli, concedo fondi per aiutare i cittadini e quando ne usciremo tutti vivi andremo ad affrontare i problemi che l’iniezione di liquidità potrebbero aver causato’. Ma questo Lagarde non lo può fare e non lo vuole fare.

Ecco perché ieri si è defilata pur facendo impazzire i mercati: si è trovata nella situazione di ‘morte tua equivale a vita mia‘. Ha pensato bene di salvare il sistema e il cartello finanziario di cui fa parte.